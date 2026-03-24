ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ!.. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ

GBA Budget :ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜಿಬಿಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿದ್ದು, (ಮಾ.25 ಮತ್ತು 26ರಂದು) 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಲಿವೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ 4ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಇರಲಿದೆ.
ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿರುವ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದೆ.. ಆಯಾ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ವೆಚ್ಚ ಆಧರಿಸಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರವು 25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪಾಲಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತಿರೋದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಮಾ.25ರಂದು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿವೆ. ಮಾ.26ರಂದು ಉತ್ತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ?
ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ –ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ
ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – ಜಯನಗರ
ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – ಮೆಯೋ ಹಾಲ್, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – ಐಪಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ
ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ಯಲಹಂಕ
ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ನಾಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಚ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿದ್ದು,ಸಿಟಿ ಮಂದಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
