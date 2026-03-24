English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ!.. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ

GBA Budget : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ  ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿದ್ದು ಮಂಡನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿತ್ತ  ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮೇಲಿದೆ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 24, 2026, 09:05 AM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಚ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್
  • ಪಾಲಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ
  • ಮಾರ್ಚ್ 25 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

Trending Photos

ಧುರಂಧರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಟರೇ ಹೆಚ್ಚು..! ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ 6 ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳು
camera icon6
Dhurandhar 2 cast
ಧುರಂಧರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಟರೇ ಹೆಚ್ಚು..! ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ 6 ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳು
IPL 2026: ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
camera icon6
IPL 2026
IPL 2026: ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ನಾನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!..ಅವರು ಏನು ತಂದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Bigg Boss Sri Satya
ನಾನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!..ಅವರು ಏನು ತಂದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ RCBಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
camera icon5
Dinesh Karthik baby girl
40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ RCBಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!
GBA Budget :ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ  (ಜಿಬಿಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಂಚ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ನಾಳೆ  ಹಾಗೂ ನಾಡಿದ್ದು,  (ಮಾ.25 ಮತ್ತು 26ರಂದು) 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಲಿವೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಜೆಟ್‌ ಗಾತ್ರ 4ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಇರಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿರುವ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದೆ.. ಆಯಾ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ವೆಚ್ಚ ಆಧರಿಸಿ ಬಜೆಟ್‌ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್‌ ಗಾತ್ರವು 25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪಾಲಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತಿರೋದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 

ಮಾ.25ರಂದು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡಿಸಲಿವೆ. ಮಾ.26ರಂದು ಉತ್ತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡಿಸಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ?

ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ –ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ

ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – ಜಯನಗರ

ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – ಮೆಯೋ ಹಾಲ್, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – ಐಪಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ

ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ಯಲಹಂಕ

ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ನಾಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಚ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿದ್ದು,ಸಿಟಿ ಮಂದಿ ಈ ಬಜೆಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!..ಈ 7ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಣೆ
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

GBA Budget 2026-27BBMP Budget focusbbmp budget placesGBA Budget focus5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬಜೆಟ್ ಇದೇ ಮೊದಲು

Trending News