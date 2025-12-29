English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಕೈ-ಕಮಲ ನಡುವೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಿತ್ತಾಟ: ಬಾಂಗ್ಲಾದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತರಾಟೆ

ಕೈ-ಕಮಲ ನಡುವೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಿತ್ತಾಟ: ಬಾಂಗ್ಲಾದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತರಾಟೆ

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ನಂತರ ಮಾತಾಡಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್,ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 29, 2025, 10:41 PM IST
  • ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯದ ಗಿಮಿಕ್ ಇದೆ
  • ಕೇರಳದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಎಡಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಡೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಸಿಪಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಎಡರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಈ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಕೂದಲು ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಉದ್ದ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.!
camera icon8
Hair care
ಈ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಕೂದಲು ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಉದ್ದ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.!
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೂರಜ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
suraj singh Remuneration
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೂರಜ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ
camera icon6
White Hair Remedy
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..
camera icon5
today gold price drop
ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್..
ಕೈ-ಕಮಲ ನಡುವೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಿತ್ತಾಟ: ಬಾಂಗ್ಲಾದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತರಾಟೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಶೆಡ್‌ಗಳ ತೆರವು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ.ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಎಂಪಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆ‌.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲು, ಅವರ್ಯಾರು ಎಂದು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ವಿರುದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ/ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ರೋಷ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ‌.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಕಿಡಿ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ,ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ವಾಗ್ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಯಲಹಂಕದ ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿ,ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೆ.ಸಿ ವೇಣುಗಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ.ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲು ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನತೆ ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್,ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ತಂದು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇಲ್ಲಿನವರ ಗತಿಯೇನು..? ಇದು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ  ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಇನ್ನು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.ನಂತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ.ಭೂಗಳ್ಳರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು.ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.‌ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮುಜುಗರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು.

ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯದ ಗಿಮಿಕ್ ಇದೆ.ಕೇರಳದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಎಡಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಡೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಿಂದು ಮತದಾರರು ಸಿಪಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಎಡರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಿಂದಲೇ ಎಡರಂಗ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ.ಇದರ ನಡುವೆ, ತಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪಿಣರಾಯಿ ಆರೋಪ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ EPFO ದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ...!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗ ಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಬಿಜೆಪಿಗರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
congressBJPKarnataka politicsJDSBulldozer fight

Trending News