ಕೈ-ಕಮಲ ನಡುವೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಿತ್ತಾಟ: ಬಾಂಗ್ಲಾದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತರಾಟೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಶೆಡ್ಗಳ ತೆರವು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ.ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಎಂಪಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲು, ಅವರ್ಯಾರು ಎಂದು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ವಿರುದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ/ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ರೋಷ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಕಿಡಿ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ,ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ವಾಗ್ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಯಲಹಂಕದ ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿ,ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೆ.ಸಿ ವೇಣುಗಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ.ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲು ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನತೆ ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್,ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ತಂದು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇಲ್ಲಿನವರ ಗತಿಯೇನು..? ಇದು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.ನಂತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ.ಭೂಗಳ್ಳರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು.ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮುಜುಗರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು.
ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯದ ಗಿಮಿಕ್ ಇದೆ.ಕೇರಳದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಎಡಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಿಂದು ಮತದಾರರು ಸಿಪಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಎಡರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಿಂದಲೇ ಎಡರಂಗ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ.ಇದರ ನಡುವೆ, ತಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪಿಣರಾಯಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗ ಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಬಿಜೆಪಿಗರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.