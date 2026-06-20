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Bus Price Hike: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಸ್‌ ದರ?

BMTC, KSRTC Bus Fare Hike: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಶಾಕ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಸ್‌ ದರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 20, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:17 PM IST
Bus Price Hike: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಸ್‌ ದರ?

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Prajwal B

Prajwal B

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Bus Price Hike: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಸ್‌ ದರ?
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