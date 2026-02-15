ಏಳು ದಿನ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್: ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲರ ಅರ್ಜಿ.!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಂತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಬೈರತಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು,ಇಂದು ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ನಡುವೆ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಬೈರತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಿಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೀತಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಕೋರಮಂಗಲದ ಜಡ್ಜ್ ಮನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮನೆಗೆ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ತನ್ನ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖಾ ತಂಡ 42ನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರು.ಸಿಐಡಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೌತಮ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲ ಹೇಮಂತ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಜಯದವೇವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು.ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲ ಹೇಮಂತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದಿದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ.ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಖಾಯಿಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂಭತ್ತು ದಿನ ಬೇಡ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನೀಡಿ ಅಂತಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ವಾದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು.ವಿಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೆ. 21ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೂ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು.ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆನುವಂತೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಜಡ್ಜ್ ಮನೆ ಊಟ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಮನೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ನಾಳೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಸದ್ಯ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ರನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದೆ.ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಕೆದಕ್ತಿದೆ.