English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಏಳು ದಿನ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್: ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲರ ಅರ್ಜಿ.!

ಏಳು ದಿನ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್: ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲರ ಅರ್ಜಿ.!

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮನೆಗೆ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ತನ್ನ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖಾ ತಂಡ 42ನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 15, 2026, 06:50 PM IST
  • ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ
  • ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಿಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ
  • ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು

Trending Photos

ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
camera icon8
Shine Shetty
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
100, 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್! ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..
camera icon6
500 rupee note update
100, 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್! ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..
ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ 1.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಖಾಲಿ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ
camera icon5
RBI
ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ 1.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಖಾಲಿ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..
camera icon11
Trigrahi Yoga 2026
120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..
ಏಳು ದಿನ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್: ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲರ ಅರ್ಜಿ.!
file photo

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಶಾಸಕ  ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಂತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಬೈರತಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು,ಇಂದು ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ನಡುವೆ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಬೈರತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಿಐಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೀತಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಕೋರಮಂಗಲದ ಜಡ್ಜ್ ಮನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್..!

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮನೆಗೆ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ತನ್ನ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖಾ ತಂಡ 42ನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರು.ಸಿಐಡಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೌತಮ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲ ಹೇಮಂತ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಜಯದವೇವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು.ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲ ಹೇಮಂತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದಿದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ.ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಖಾಯಿಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂಭತ್ತು ದಿನ ಬೇಡ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನೀಡಿ ಅಂತಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ವಾದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಸ್ಪಿಪಿ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ರು.ವಿಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೆ. 21ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೂ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: India vs Pakistan T20 World cup 2026: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಔಟ್!

ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಬೈರತಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು.ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆನುವಂತೆ ಊಟ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಜಡ್ಜ್ ಮನೆ ಊಟ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಮನೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ನಾಳೆ‌ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಸದ್ಯ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ರನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದೆ.ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಕೆದಕ್ತಿದೆ.
 

About the Author
Supreme Court decisionBA BasavarajSupreme CourtBiklu ShivaByrathi Basavaraj

Trending News