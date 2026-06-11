ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಲಾಭಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸಾಂತ್ಯ ದೊಳಗೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕೆಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಹಾನಗಲ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ, ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ, ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ದಲಿತ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸಚಿವಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ, ಹಲವು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೆರಳೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್, ಆನೇಕಲ್ ಶಿವಣ್ಣ, ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋಕೆ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಘುಮೂರ್ತಿ, ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಟೀಂ ಕೂಡ ತೆರಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೂಲಕವೂ ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನೇನೋ ಕೊಟ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಡಿಎ, ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಅವರೆಡನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದೇಗೆ ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಅವಲತ್ತು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ, ಸಿಎಂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ..
ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಟಿ.ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ತಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದ್ಯಾಕೋ ಮಿಸ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಿವೆ. ಕಾರಣ ಟಿ.ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬಹುತೇಕ ಮಿಸ್ ಆದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ.ಶಾಸಕರ ದೆಹಲಿ ಪರೇಡ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ.ಮಾಸಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ವರಿಷ್ಠರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.