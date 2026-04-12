ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಡ : 32 ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಪೆರೇಡ್

ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಎಲ್ ಎಗಳ ಬಳಿಕ ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಎಲ್ ಎಗಳು ದೆಹಲಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ವೇಳೆ ಆದ ಮಾತಿನಂತೆ ನಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ರಂದು ಪಟ್ಟು ದೆಹಲಿ ದಂಗಲ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 12, 2026, 08:19 PM IST
    • ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಡ
    • 32 ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಪೆರೇಡ್.. ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟು..!
    • ರಾಹುಲ್, ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಯೇ ವಾಪಸ್ ಶಪಥ

EPFO Rules: ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹೊಸ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಡ : 32 ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಪೆರೇಡ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ಟಿಲ್ಲ.ಮೂರು  ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಆಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀನಿಯರ್‌ಗಳು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೌದು.. ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಗೆ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಆರೇಳು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೂ ಪುನಾರಚಬೆ ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಗರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜಿಪಂ, ತಾಪಂ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು.. ಉತ್ದಾಹಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. 2028 ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವಿನ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಳಗದಿಂದ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಚಿವಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು.. ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ಬರ ಬೆಂಬಲಿಗರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಒಂದೇ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತಾ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು.. ಇತ್ತ ದೆಹಲಿ‌ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿ಼ಧಿ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಕೂಡ ತಮಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ. ಪಕ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಹಿರಿಯರ ಅನುಭನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಡ ಆಡಳಿತ ‌ನೀಡೋಣ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ,‌ ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವಿನ‌ ಕುರ್ಚಿ ಗುದ್ದಾಟದಿಂದ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ದೊಡ್ಡ ದಂಡೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು,ವರಿಷ್ಟರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಾ..ಶಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರತ್ತಾ. ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

