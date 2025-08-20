ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರು: ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದ ಚಾಲಕ, ಮಹಿಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಸಾವು

Hassan: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಾರುಣ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಶ್ವೇತಾ (29) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಳಗುಲಿ ಕರೆ (ಮದಘಟ್ಟ) ಏರಿಯ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ವೇತಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರವಿ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರನ್ನು ರವಿಯೇ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರು ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತು.
ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಆದರೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಡೋರ್ ತೆರೆದು ಹೊರಬಂದು ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದ ರವಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು. ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.