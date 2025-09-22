English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಆರಂಭ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಗಣತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನಗಣತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಗಣತಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ....

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 22, 2025, 05:08 PM IST
  • ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
  • ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಆರಂಭ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಗಣತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ?

Karnataka Caste Census: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗವು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 20 ಮಿಲಿಯನ್ (ಎರಡು ಕೋಟಿ) ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಮಿಲಿಯನ್ (ಏಳು ಕೋಟಿ) ಜನರನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.75 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ₹420 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯೋಗವು ಸುಮಾರು 1,400 ಜಾತಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ದ್ವಿ ಗುರುತಿನ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವಾದ

ಜನಗಣತಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರಿಂದಲೂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ "ಕುರುಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು," "ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು," ಮತ್ತು "ವೊಕ್ಕಲಿಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು" ಮುಂತಾದ ದ್ವಿ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು "ಮರೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಆದರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್.ನಾಯಕ್, ಕಿರುಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯು ಗಣತಿದಾರರ ಆಂತರಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಳವಳಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆಯೋಗವು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು! ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು

ಗುಪ್ತ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಧುಸೂದನ್ ಆರ್.ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ʼಗಣತಿದಾರರು ಬಳಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ 33 ಜಾತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸರ್ವೇಯರ್‌ಗಳನ್ನ ಆ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ, ಅವರು ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಸರ್ವೇಯರ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವೈಸಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (Facial recognition) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ನಾಯಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್  

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೃಹ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (UHID) ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗೈರುಹಾಜರಾದವರಿಗೆ, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (8050770004)ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ

ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 'ಹಿಂದೂ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು 'ಒಕ್ಕಲಿಗ' ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಉಪಜಾತಿಯನ್ನ ನಮೂದಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಿಂದೂ ಬದಲಿಗೆ 'ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ' ಎಂದು ಧರ್ಮ ನಮೂದಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುಬ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಂಪುಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನಡೆಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: New GST Rates : ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ನಡುವೆ ಈ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 40% GST ಹೆಚ್ಚಳ..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಟೀಕೆ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (BJP) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ "ಆತುರದಿಂದ" ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದು "ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ ₹165.51 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು 1,200 ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 2015ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆ, 1995ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11(1) ಅನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಮುದಾಯಗಳು 2015ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ಅದನ್ನ "ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ" ಎಂದು ಕರೆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಣಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಸಹ, ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Caste SurveyKarnatakaBengaluruKarnataka caste surveyKarnataka caste survey objections

