English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ : ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಂದ ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ

ನಾವು ಸೂಚಿಸೋ ವಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ  ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ  ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 6, 2025, 07:12 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
  • ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಾಯ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
  • ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತೀ ಕ್ರಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.
camera icon5
cricket
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತೀ ಕ್ರಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Jupiter Retrograde
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
&quot;ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ&quot;ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
camera icon6
Abhishek Bachchan
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ"ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon8
BIS Care
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ..! ಆಭರಣದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ : ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಂದ ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.  ಆದರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಡುಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ.  ಸಾಮಾಜಿಕ  ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಾಯ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ : 
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ‌ ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು  ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವು ಸೂಚಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ  ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ  ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ: ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿರುವ ಸಿಎಂ

 ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿಗಣತಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೇವಲ 1.19 ಮನೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲವೆಡೆ ನೇಮಕ ಆಗಿರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.  20-30 ಕಿ.ಮೀ‌ದೂರದ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ.. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಳಾಸಕ್ಕೂ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವಿಳಾಸಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 20-30 ಕಿ.ಮೀ‌ ದೂರ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ವಿಕಲಚೇತನರಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ‌ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ‌ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತವರನ್ನೂ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ  ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ  ಅಂತವರನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟ?: 2019ರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗಜಾನನ ಮಂಗಸೂಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ  ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಗಾರರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Caste Censuscaste census surveyGBAGreater BengaluruGreater Bengaluru Authority

Trending News