ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ : ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಂದ ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಡುಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ.
ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಾಯ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ :
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವು ಸೂಚಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿಗಣತಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೇವಲ 1.19 ಮನೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲವೆಡೆ ನೇಮಕ ಆಗಿರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 20-30 ಕಿ.ಮೀದೂರದ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ.. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಳಾಸಕ್ಕೂ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವಿಳಾಸಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 20-30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ವಿಕಲಚೇತನರಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತವರನ್ನೂ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಗಾರರೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.