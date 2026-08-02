/ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ದೂರ, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ತೀರ್ಮಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಬಿಡುವ ಆದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು. Cwrc, ಹಾಗೂ cwma ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾದ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ವರುಣ ದೇವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರೋದು ಸದ್ಯ ನಿರಾಳವಾಗಿದೆ..
ಕಾವೇರಿಯ ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೊ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತಕೊಂಡು, ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ರು. ಸಿಎಂ ಅಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಸದಾನಂದಗೌಡ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ವೀರಪ್ಪಮೋಯ್ಲಿ,ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮಣ್ಣ, ಶೋಭ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದ್ರು..
ಇನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯದ ನೆಲ ಭಾಷೆ ನೀರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ಹೊಂದಾಗ್ತಿವಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು.. ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಚಾಟಿ ಬೀಸೊದನ್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲಾ..ನಿನ್ನೆ , ಮೊನ್ನೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ, ಅದರೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.ʼ
9.5 TMC ನೀರು ಬಿಡುವ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ.ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ನಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡಿ ವರ್ಷ CWMA ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು.3.500ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುವುದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ರೈತರು 70ರಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಯಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು.
ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೊಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ , ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಹಿನ್ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆಯು ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಡಿದ್ರು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್..
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ವರುಣ ದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಆಪತ್ತು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.. ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆಯ ಕಾವನ್ನ ಮಳೆಯು ಇಳಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿದ್ದು, ಯೀಜನೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ..