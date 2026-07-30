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ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಛಿದ್ರಛಿದ್ರ

 vijay posters torn outside jana nayagan theatres: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಛಿದ್ರಛಿದ್ರವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 30, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:22 PM IST
ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಛಿದ್ರಛಿದ್ರ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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