/ಸರ್ಕಾರದಿಂದ Free ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ "Free ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ವಿತರಣೆ" ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ, ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಪುಟದ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು MNRE ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Free ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ವಿತರಣೆ:
ಹೌದು, ಕೇಂದ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ (MNRE) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ʼFree ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ವಿತರಣೆʼ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಇದು ನಕಲಿ ಸಂದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:
ಕೇಂದ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ (MNRE) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ʼಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ವಿತರಣೆʼ ಸಂದೇಶ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ (MNRE) ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ʼಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ವಿತರಣೆʼ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು, ʼಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ವಿತರಣೆʼ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ MNRE ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಇಂತಹ ಫೇಕ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ:
ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವಂತೆ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ವಿತರಣೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಉಚಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇಂತಹ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಟ್ವಿಟರ್ ಈಗಿನ ಎಕ್ಸ್, ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಜನರನ್ನು ಮೋಸದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಲು ಎಣೆದಿರಬಹುದಾದ ಜಾಲವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
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