English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ : ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಐದು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯ ಮುಖಛರ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚಡ್ಡಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಟವಲ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡ ವಿದ್ಯಾ ನಗರದ ಚಾನಲ್ ಏರಿಯಾದ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 17, 2025, 04:39 PM IST
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್
  • ಮತ್ತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆದ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್
  • ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Trending Photos

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
camera icon4
Smart TV
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
camera icon6
Neem
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ
camera icon7
Gold price
ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
camera icon6
Top 10 gold mines in India
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ : ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಐದು ಮಂದಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯ ಮುಖಛರ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚಡ್ಡಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಟವಲ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡ ವಿದ್ಯಾ ನಗರದ ಚಾನಲ್ ಏರಿಯಾದ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಚಾನಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾನ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಗೆ ಐದು ಮಂದಿಯ ತಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲಾಶ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ರೂಂ ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಹಾಗು ಪತ್ನಿ ಮಲಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಪುತ್ರ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮಗು ಕೊಂದು ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಮಲತಾಯಿ: ಬೀದರ್‌ನ ನ್ಯೂ ಆದರ್ಶ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಾರು : 
ಚಡ್ಡಿಗ್ಯಾಂಗ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸುವಾಗ ಜಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿತ್ತು. ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.ಕಳ್ಳರೂ ಕೂಡಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾತ್ರಿ 2.25 ಗಂಟೆಯಿಂದ  3.48 ರವರೆಗೆ ಚಡ್ಡಿಗ್ಯಾಂಗ್ ಜಾನ್ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿರುವುದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲೇ ಜಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಗದು ಬಂಗಾರ ಕಳುವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆ: ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ದಂಪತಿ!!

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Chaddi GangChaddi Gang newscrime newsTheftShivamogga News

Trending News