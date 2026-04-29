ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಸಂಭ್ರಮ-ಸಡಗರ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಸಣ್ಣ ಕಿರಿಕ್, ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮನೆ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಐವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲಾದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ಮುದಾಸಿರ್ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ನಾಜ್ ಭಾನು ಎಂಬುವವರ ನಡುವೆ ಇಂದು ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಮಾತುಕತೆಯಂತೆ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ವರನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವರನ ಕಡೆಯವರು ವಧುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಇಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಈ ವಿವಾದ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ವಧುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ವರನ ಕಡೆಯವರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಕು ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವರನ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಸಮೀರ್ ಮತ್ತು ಶೋಯೆಬ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ.ತಕ್ಷಣ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ವರನ ಕಡೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪ್ರತಿಧಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ವಧುವಿನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹೀದ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಆರೀಫ್ ಎಂಬುವವರಿಗೂ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಐವರನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು? ಮೊದಲು ಹಲ್ಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮವಿರಬೇಕಾದ ಮದುವೆ ಮನೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದೆ.