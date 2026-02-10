ಮಾದಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇ ಎದುರಾದ ಚಿರತೆ ಆತಂಕ..ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಯತ್ನ

leopard attacks: ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರಳುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ..ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ನೂರಾರು ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಅದರಂತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಭುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಧಾವಿಸ್ತಿದ್ದರು ಆ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದೆ..
ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರೀ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ..ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಯತ್ನದಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಭಾರೀ ಆತಂಕದ ವಾತವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆ ಇರೋದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ..ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಡ್ರೋಣ್ ಮೂಲಕವು ಚಿರತೆ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
