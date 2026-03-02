ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗೆ ಹಾರಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ! ಚುಚ್ಚುವ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಹಾರಿದರೂ ಯಾರಿಗೆನೂ ಆಗಲ್ಲ

maramma temple festival: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೋದೆಗೆ ಹಾರುವುದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ..ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ಹಾರುವುದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುರಂತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಮಡಿಯಿಂದಲ್ಲೇ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ..ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಡಗರವಾಗಿದೆ.. ಅಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕುವ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಬೇವು, ಹೂ ಹಾಗೂ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರಿತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಭಕ್ತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆಯೇ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಟೆ ನಾದಕ್ಕೆ ಆ ಚುಚ್ಚುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗೆ ಓಡೋಡಿ ಹಾರುತ್ತಾರೆ..ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ಹಾರುವುದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೋದೆಗೆ ಹಾರಿದರೂ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಈ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
