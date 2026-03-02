ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗೆ ಹಾರಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ! ಚುಚ್ಚುವ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಹಾರಿದರೂ ಯಾರಿಗೆನೂ ಆಗಲ್ಲ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
maramma temple festival: ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗೆ ಹಾರಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 2, 2026, 08:45 PM IST
  • ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗೆ ಹಾರಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ
  • ಮುಳ್ಳಿನ ಪೋದೆಗೆ ಹಾರಿದರೂ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ
  • ಈ‌ ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುರಂತೆ ದೇವತೆಗಳು.

maramma temple festival: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೂಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೋದೆಗೆ ಹಾರುವುದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು  ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ..ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ಹಾರುವುದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈ‌ ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ  ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುರಂತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಮಡಿಯಿಂದಲ್ಲೇ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ..ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು.

ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಡಗರವಾಗಿದೆ.. ಅಂದು  ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕುವ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಬೇವು, ಹೂ ಹಾಗೂ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರಿತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಭಕ್ತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆಯೇ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯನ್ನ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಟೆ ನಾದಕ್ಕೆ  ಆ ಚುಚ್ಚುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗೆ ಓಡೋಡಿ ಹಾರುತ್ತಾರೆ..ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ಹಾರುವುದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೋದೆಗೆ ಹಾರಿದರೂ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಈ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ!.. ಯಶ್‌ಗಿಂತಲೂ ಡಬಲ್‌
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chamarajanagarmarammatemplefestivalಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ಹಾರುವುದು ಪ್ರತೀತಿ

