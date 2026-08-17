/Chamarajanagar shootout case twist | ಚಾಮರಾಜನಗರ ತ್ರಿಬಲ್ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

Chamarajanagar shootout case twist: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರಿಬಲ್ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ವಿಪಕ್ಷಗಳು, ಹಾಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಇತ್ತ ಸರಕಾರದ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೂ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಹನೂರು ಭಾಗದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಸದನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದಂತಿದೆ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಬದಲು ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಹಾಗೂ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವರೇಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸರಣಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ಸಂಜೆ ಬೇಟೆಗಾರರು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಟೆಗಾರರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕತ್ತಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎರಡು ನಾಡಬಂದೂಕು, ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಭಾನಾಯಕ ಯತೀಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸದನದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಉತ್ತರದಿಂದ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ನಿರಂತರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಗದ್ದಲ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಕರೆದರೂ ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಿಶೋರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು, ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಕಲಾಪ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಕಲಾಪವನ್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಮುಂದೂಡಿದರು.