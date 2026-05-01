ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹಪಾಹಪಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರನಾಗಬಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಿಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ನರಬಲಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಾಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಾದಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತನೇ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ದುರುಳ. ಇಂದು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರಬಲಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ಮಾಟಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ಈತ, ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ಮಾದಮ್ಮ (80) ಅವರನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ.
ನರಬಲಿಗಾಗಿ ಮಾದಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4 ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಿದ್ದ. ಗುಂಡಿಯ ಸುತ್ತ ಮಡಿಕೆ-ಕುಡಿಕೆಗಳು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈತನ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸಂಶಯಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಟಗಾರ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಕಿರಾತಕ ಪುತ್ರ ಮಾದಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಸಾಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.