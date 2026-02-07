ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ.. ಭಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲೂ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ..! ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ನಗರಕ್ಕೂ ಸಹ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಲಿಡುತ್ತಿವೆ. ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಕಾಡಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.. ಇದೀಗ ಚಿರತೆಯೊಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ..
ಹೌದು.. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ-ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿ ಭಾಗಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಇದೀಗ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜೆಪಿ ನಗರದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಅಂಜನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲೂ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಪಿ ನಗರದ 9ನೇ ಫೇಸ್ನ ಅಂಜನಾಪುರ BDA ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ 4-5 ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Leopard Sighting Alert 🚨
A leopard 🐆 was sighted on Feb 2 at 2:10 AM near, Anjanapura, a residential area in south #Bengaluru close to #Bannerghatta National Park.
Residents urged to stay alert, especially during dawn & dusk.
Keep children and pets indoors. Share widely. pic.twitter.com/PXBtJHMUoh
— Madhuri Adnal (@madhuriadnal) February 3, 2026
ಇನ್ನು ಚಿರತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಚಿರತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರ ಕಾರಿಗೂ ಚಿರತೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರುವ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೊ ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಅಂಜನಾಪುರದ ಪಕ್ಕ ತರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿರತೆಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.