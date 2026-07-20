/Chennamma Funeral: ಭೂತಾಯಿ ಒಡಲು ಸೇರಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ; ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತೋಮ

Chennamma Devagowda: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಇಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ 72 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯದ ಶಕ್ತಿ, ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮನೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ (Chennamma) ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಇಂದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆಗಳಿಡೀ ಜನಸಾಗರ, ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಕಂಡು ಹಸುಗೂಸಿನಂತೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ರೇವಣ್ಣ. ಮಾವಿನಕೆರೆ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ವೇದಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಭೂ ಗರ್ಭ ಸೇರಿದರು.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತೋಮ
ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಶವಯಾತ್ರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿ-ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಾಗರವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಾಯಂದಿರು, ಹಿರಿಯರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೂರಾರು ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ರಸ್ತೆಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹೂಮಳೆ ಗೈಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮರರಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಬ ನಿನಾದ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಲ್ಲುಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಕರಗಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಪತ್ನಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಬಳಿ ನಿಂತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿಯ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ, ದೇಹವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದವರ ಎದೆಯನ್ನೇ ಸೀಳುವಂತಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಹೆಚ್.ಡಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಅನುಸೂಯಾ ಮತ್ತು ಶೈಲಜಾ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.
ಮಣ್ಣಿನ ಒಡಲು ಸೇರಿದ "ಚೆನ್ನಮ್ಮ"
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಿಂದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವೇಗೌಡರ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ತಲುಪಿತು. ಅರ್ಚಕರ ತಂಡದಿಂದ ಮೊಳಗಿದ ವೇದಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು. ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು, ಪ್ರಮುಖ ಮಠಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿಯಿಂದ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ದೇವೇಗೌಡರ ಆಶಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅರ್ಚಕರು ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸೀರೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೈಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದು ದೇವೇಗೌಡರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಂತ್ರಘೋಷ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಜಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಡಲು ಸೇರಿತು.