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Chennamma Funeral: ಭೂತಾಯಿ ಒಡಲು ಸೇರಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ; ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತೋಮ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆಗಳಿಡೀ ಜನಸಾಗರ, ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಕಂಡು ಹಸುಗೂಸಿನಂತೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ರೇವಣ್ಣ. ಮಾವಿನಕೆರೆ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ವೇದಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ  ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಭೂ ಗರ್ಭ ಸೇರಿದರು. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 20, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:04 PM IST
Chennamma Funeral: ಭೂತಾಯಿ ಒಡಲು ಸೇರಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ; ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತೋಮ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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