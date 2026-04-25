ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಸಮಾಧಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಜಾರ್ ಇದೆ: ಮತ್ತೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ

ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಅರಿವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 25, 2026, 07:02 PM IST
camera icon6
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಹಿಂಸಾ ಚೇತನ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗ ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಸರವಿದೆ'ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಚೇತನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಜಾಗದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡುವ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಅರಿವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ತಮಗೆ ತಪ್ಪು ಅನಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚೇತನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಎನ್ನುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿಲುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ  ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ.ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ “ಸಮಾಧಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್”ಕ್ಕಾಗಿ 2.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.21ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟವೇ ಭೂಮಿ. ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಬೇಕು; ಮತಗಳ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಾದಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ.'ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಇದೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

 

 

 

Chetan Ahimsa interviewPuneeth Rajkumar Samadhi ControversyZee Kannada News Chetan AhimsaAppu Memorial Land DisputeChetan Ahimsa on Dr Rajkumar

