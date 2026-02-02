ಕೋಲಾರದ ನಂತರ ಈಗ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಸರದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ!

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 'ಚಿನ್ನದ ನಾಡು' ಎಂದರೆ ಅದು ಕೋಲಾರ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ನೀಡಿದ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ (KGF) ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕದಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಕದಿರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸದ್ದು ಸತತವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾರಾಟವಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ 'ಗುಪ್ತನಿಧಿ'ಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸಂವೇದಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭಾಗದ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಬಂಗಾರದ ಅದಿರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಅದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತುಂಬುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.ಗಣಿ ಜನ್ಮ ತಳೆದರೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವೆಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇತಿಹಾಸವಾದರೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆಯ ಈ 'ಬಂಗಾರದ' ಭವಿಷ್ಯವು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣೇ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಶಯ.