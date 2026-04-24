ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ!.. ATMನಿಂದ ಶುರುವಾದ LOVE.. ಸೀದಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ

Inter-caste marriage in Chikkamagaluru: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಾತಿ ಸಂಕೋಲೆ ಮೀರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವೇಳೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಜಾತಿ ನೆಪ ಹೇಳಿ ದೂರು ಆಗುವವರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿ ಅಂತರದ ಕಾರಣ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಲವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಲಾಕ್ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ RCB ಪಡೆ..! ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಕಾರಣ
ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಒಂದು ಸಮೀಪದ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುದಕ್ಕೆಹೋದ ವೇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಸಚಿನ್ ಎಂಬಾತ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಚಿನ್ ATMನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ. ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮನಸೋತು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಸಹಾಯದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿಯವರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪರಸ್ಪರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಮನೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ಶುಭಾಶಯದ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು