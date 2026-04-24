English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Karnataka
ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ!.. ATMನಿಂದ ಶುರುವಾದ LOVE.. ಸೀದಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ

 Inter-caste marriage in Chikkamagaluru: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 24, 2026, 12:29 PM IST
  • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೀತಿ.. ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ
  • ಹಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್

Trending Photos

ಮೂರು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್:‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಫೇವರಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್!‌
camera icon6
Chura Ke Dil Mera
ಮೂರು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೇಜ್:‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಫೇವರಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್!‌
ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
camera icon6
Karna serial
ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವಳೇ ಈಗ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡಿ ಕಾಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ವೈರಲ್..!
camera icon6
quinton de kock
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವಳೇ ಈಗ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡಿ ಕಾಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ವೈರಲ್..!
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ: ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು..!
camera icon6
Sanju Samson
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ: ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು..!
Inter-caste marriage in Chikkamagaluru: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ ಸಚಿನ್‌ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಾತಿ ಸಂಕೋಲೆ ಮೀರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸಂಘಟನೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವೇಳೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಜಾತಿ ನೆಪ ಹೇಳಿ ದೂರು ಆಗುವವರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿ ಅಂತರದ ಕಾರಣ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ RCB ಪಡೆ..! ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಕಾರಣ

ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಒಂದು ಸಮೀಪದ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುದಕ್ಕೆಹೋದ ವೇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಸಚಿನ್‌ ಎಂಬಾತ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಣ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಚಿನ್‌ ATMನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ.  ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮನಸೋತು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಸಹಾಯದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿಯವರು ಇಂಪ್ರೆಸ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರು ಫೋನ್‌ ನಂಬರ್‌ ಪರಸ್ಪರ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಚ್‌  ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಸೇಜ್‌ ಹಾಗೂ ಫೋನ್‌ ಕಾಲ್‌ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್‌ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಮನೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ಶುಭಾಶಯದ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News