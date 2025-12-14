English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ ವೇಳೆ ಯುವಕನ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯುವತಿ..ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಲವರ್‌ ರಂಪಾಟ.!

ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ ವೇಳೆ ಯುವಕನ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯುವತಿ..ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಲವರ್‌ ರಂಪಾಟ.!

Lover  stop chikkamagaluru marriage:  ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ನುಗ್ಗಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ವರ ವಧುವಿಗೆ ತಾಳೀ ಕಟ್ಟಿದ ಕಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು  ಯುವತಿ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ..ಯುವತಿಯನ್ನ ಕಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 14, 2025, 06:02 PM IST
  • ಯುವತಿ ಬರುವ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಶರತ್ ತಾಳಿಕಟ್ಟಿದ್ದ
  • 10 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಶರತ್‌
  • ಲವರ್‌ಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಕ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಶರತ್

Trending Photos

ತಲೆನೋವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಿಂಕ್..!
camera icon4
Headache Relief
ತಲೆನೋವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಿಂಕ್..!
ಶಶಿ ತರೂರ್ - ರುಂಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ..! ಏನಿದು ಇದು ನಿಜಾನಾ ಸಂಸದರರೇ
camera icon5
Runjhun sharma
ಶಶಿ ತರೂರ್ - ರುಂಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ..! ಏನಿದು ಇದು ನಿಜಾನಾ ಸಂಸದರರೇ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
camera icon5
DA Hike today
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..!
ದೇಶದ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷ : ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ
camera icon6
Retirement ages
ದೇಶದ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷ : ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ
ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ ವೇಳೆ ಯುವಕನ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯುವತಿ..ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಲವರ್‌ ರಂಪಾಟ.!

Lover  stop chikkamagaluru marriage: ಎಲ್ಲರಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವರು ಅದೆಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಪಹಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಲವರ್‌ ವಿಲನ್‌ ಆಗಿ ನುಗ್ಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್‌ ಹಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಝೀರೋ ಇಂದ ಹೀರೋ ಆದ WWE ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ..!

ಏನಿದು ಮದುವೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ವೈಟ್‌ ವೈಟ್‌ ಹೇಳ್ತೀವಿ.. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಮೂಲದ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶರತ್‌ ಇಬ್ಬರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ  ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಈ ಶರತ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅಶ್ವಿನಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ.. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿನಿ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದನಂತೆ  ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ.. ಈ ರೀತಿ ಶರತ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರನ್ನ ನಂಬಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದರೂ, ಅಶ್ವಿನಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.. 

ಹೌದು, ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಅಶ್ವಿನಿಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಪೋಷಕರನ್ನ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಶರತ್, ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಯುವತಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರುವ ವಿಚಾರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಆತ ನವರಂಗಿ ಆಟ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಕ್‌ಗೊಳಗಾಗಿ.ಕೂಡಲೇ ಆತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಶರತ್‌ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ದಿಕ್ಕೂ ತೋಚನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಇಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಳಿಕೊಟ್ಟೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WWE ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ.. ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜನ ವಿದಾಯ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chikkamagaluru marriage ̧ lover ̧ stop wedding

Trending News