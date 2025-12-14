ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಶುಭಗಳಿಗೆ ವೇಳೆ ಯುವಕನ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯುವತಿ..ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಲವರ್‌ ರಂಪಾಟ.!

Lover stop chikkamagaluru marriage: ಎಲ್ಲರಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವರು ಅದೆಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಪಹಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಲವರ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನುಗ್ಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಝೀರೋ ಇಂದ ಹೀರೋ ಆದ WWE ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾನ್ ಸೀನಾ..!
ಏನಿದು ಮದುವೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ.. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಮೂಲದ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶರತ್ ಇಬ್ಬರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಈ ಶರತ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅಶ್ವಿನಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ.. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿನಿ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದನಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ.. ಈ ರೀತಿ ಶರತ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರನ್ನ ನಂಬಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದರೂ, ಅಶ್ವಿನಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ..
ಹೌದು, ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಅಶ್ವಿನಿಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಪೋಷಕರನ್ನ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಶರತ್, ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಯುವತಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರುವ ವಿಚಾರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಆತ ನವರಂಗಿ ಆಟ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಕ್ಗೊಳಗಾಗಿ.ಕೂಡಲೇ ಆತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಶರತ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ದಿಕ್ಕೂ ತೋಚನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಇಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಳಿಕೊಟ್ಟೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WWE ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ.. ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜನ ವಿದಾಯ