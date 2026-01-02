ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಆಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಹೊರಟ ತುಂಟ ಪ್ರೇಮಿ..ಆದ್ರೆ ಕಹಾನಿ ಮೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ..!

married women affair: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು.. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಲಟಗಿ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು.ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸ ವರುಷದಿನ ಆಂಟಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ..ಆಂಟಿಯ ಕರೆಯ ಓಗ್ಗೊಟ್ಟು ಕಾತುರದಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಏಕಾಏಕಿ ಮಧ್ಯಾರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ..ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಬೇರೆ..
ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಲಟಗಿ ಎಂಬಾತ ಜೋಶಿನಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದಾಗ ಪ್ರೆಯಸಿಯ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದಿದ್ದಾನೆ.ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಪತಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಲಟಗಿಯನ್ನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಥಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ
ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕನನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಸಂಬಾ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಲಟಗಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರೋಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆ ಆತನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಕರೆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಆಕೆಯನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಯ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಹಾನಿ ಮೆ ಟ್ವಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಕ್ಷಯನ ಬರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರರು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹಾಳ ಮಾಡ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯನ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಅಂಟಿ' ಸಹವಾಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
