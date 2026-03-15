ಕಾರು- ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮೂವರು ಪಿಎಸ್ಐಗಳ ದಾರುಣ ಸಾವು..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 15, 2026, 05:35 PM IST
  • ಈ ಕರುಣಾಜನಕ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಗೇಟ್
  • ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದೇ ಹೈವೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಾರೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ಪ್ರೋಬೇಷನರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು.  ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಜವರಾಯ ತನ್ನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರು- ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮೂವರು ಪಿಎಸ್ಐಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಹೈವೆಯಲ್ಲಿ  ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿರ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಾರು. ಡೆಡ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿರೋ ಮೂರು ಮಂದಿ PSI ಸ್ನೇಹಿತರು. ಇವರ ಸಾವು ಕಂಡು ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಳುತ್ತಿರೋ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಈ ಕರುಣಾಜನಕ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಗೇಟ್. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇದೇ ಹೈವೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಾರೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಡಿಕ್ಕಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೂವರು ಪ್ರೋಬೇಷನರಿ PSI ಗಳ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿತ್ತು‌. ಗೆಳಯನ ಮದುವೆಗೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗಿ ಮೂಲದ ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರುಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರೇಶ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಡುವಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಚಿನ್ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲೇ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.  ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಪೊಷಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿದವ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌

ಇನ್ನೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಅಗಿದ್ದವ್ರ ಸಾವು ಕುಂಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಸಾಲಾ ಸೂಲ ಮಾಡಿ‌ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಿ ಬದುಕಿನ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯೋಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಕ್ರಂದನ ಹೇಳ ತೀರಾದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿವಿ ಆಂದಿದ್ದವರು ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಸ್ಪಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾರು ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ್ರು. ಬಳಿಕ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮೃತ ದೇಹಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವ್ರು,,, ಮೃತರು ರಜೆ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿದ್ದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಾರುಣ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬರುವಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೆಳಯ ದುಖಃದಲ್ಲೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

 

