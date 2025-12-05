English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗೆ ಕನ್ನ : ಘಟನೆ ನಡೆದ ಆರು ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್

ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗೆ ಕನ್ನ : ಘಟನೆ ನಡೆದ ಆರು ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್

 ಅಂತರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳ ಒಂದುವಾರದಿಂದ ಹೊಂಚುಹಾಕಿ, ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರದಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳ್ಳನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ರೋಚಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:59 PM IST
  • ಪೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಮಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ಧಿಕಿ ಮೂಲತಃ ಗುಜುರಾತಿನ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್‌ನ ನಿವಾಸಿ
  • ಇವನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಗದಗ ನಗರದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಎದುರು ಇರೊ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ



ಪೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಮಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ಧಿಕಿ ಮೂಲತಃ ಗುಜುರಾತಿನ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್‌ನ ನಿವಾಸಿ. ಇವನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಗದಗ ನಗರದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಎದುರು ಇರೊ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ. ಲಾಡ್ಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಶಾಂತದುರ್ಗಾ ಜ್ಯುವೇಲರಿ ಶಾಪ್ ಗೆ, ಸಿನಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದು 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಿನೀಮಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗದಗನ ಖಾಕಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಖದರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗದಗನ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆರೋಪಿ ಪಾರಾಗಲು ಹೊಂಚುಹಾಕಿದ್ದ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ ಕುಡಿದು, ಫ್ರೆಶ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂನಾ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿನ್ನಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಳ್ಳನ ಕರಾಮತ್ತಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದ ಜುವೇಲರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕಳ್ಳತನದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಎಲ್.ಕೆ. ಜೂಲಕಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ಹಿಂಬದಿ ಇರುವ ಲಾಡ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಶಾಪ್ ಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶಾಪ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಖಾಸಗಿ ಲಾಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಂಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಲಾಡಿ ಕಳ್ಳ ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಖಾಕಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಖದೀಮ ಅಂದರಾಗಿದ್ದಾನೆ.ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಧರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಳ್ಳನ ಖಚಿತತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಸುಳಿವು ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆರೋಪಿ ಲಾಡ್ಜ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ವಿಳಾಸ ಸಹ ತಾನೇ ತಿದ್ದಿ ಕೇಸ್ ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗದಗ ಎಸ್ಪಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಶಂಶಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಖದೀಮ ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ,ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಅಂದರ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮುದ್ರಣಕಾಶಿ ಜನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

