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  • /Civil Police Constable Post: ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಗುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ; 3,395 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

Civil Police Constable Post: ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಗುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ; 3,395 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

Karnataka Police: 3,395 ಸಿವಿಲ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ (Civil Police Constable Post) ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ನಾಳೆಯಿಂದ (ಜೂ. 8) ಅನ್‌ಲೈನ್‌  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 07, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:00 PM IST
Civil Police Constable Post: ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಗುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ; 3,395 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

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Prajwal B

Prajwal B

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