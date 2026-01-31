ಮಾತು ಕೇಳದವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐಟಿ ದಾಳಿ : ರಾಯ್‌ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
CJ Roy death updates : ಉದ್ಯಮಿ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಐಟಿಯಾ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಟುಕಿದರೆ ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹರುಕು ಬಾಯಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಂದಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 31, 2026, 07:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಉದ್ಯಮಿ ರಾಯ್ ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ರಾಯ್ ಅತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.. ಅಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿರುಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೈ‌ನಾಯಕರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಸಚಿವ ಪ್ರೀಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2-3 ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಾನಿ- ಅಂಬಾನಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೂ ಯೋಚಿಸಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಐಟಿ ಕಿರುಕುಳ‌ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗುತ್ತೆ. ‌ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು‌ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಹ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ : ಈಡೇರುತ್ತವೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು..?

ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ಚರ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಐಟಿ‌ಯಿಂದಲೆ ಅಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆಂಗಲ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಾರೆ ವಿನಹ ಐಟಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮ್ಮವರು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವ ನಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿವಿ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಂ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ತಂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದಲೂ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ!

ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ ನಾರಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ದ ಗುಡುಗಿದ್ರ.. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾರಿಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ‌. ರಾಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ದುರ್ನಡತೆ ತೋರಿಸಬಾರದು. ರಾಯ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಹಾಗೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲದೆ, IT, ED ಯಾರನ್ನ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಕು ಬಾಯಿ ನವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ್ರು.. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಟಿಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ ರಾಯವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.

