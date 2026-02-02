English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • cj roy: ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಿ ಜೆ ರಾಯ್‌ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌..!

cj roy: ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಿ ಜೆ ರಾಯ್‌ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌..!

cj roy company new Heir : ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ದುರಂತ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 2, 2026, 05:45 PM IST
  • ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಮಾಡದೇ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ

Trending Photos

White Hair Tips: ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಎಲೆಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!
camera icon10
Basil
White Hair Tips: ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಎಲೆಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!
ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ..!
camera icon5
Liquor Price
ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ..!
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌​ಬಾಸ್​​​ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ..ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಏನದು?
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌​ಬಾಸ್​​​ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ..ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಏನದು?
ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ʼಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆʼ: ಈ 6 ಷರತ್ತುಗಳ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ
camera icon8
Menstrual leave
ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ʼಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆʼ: ಈ 6 ಷರತ್ತುಗಳ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ
cj roy: ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಿ ಜೆ ರಾಯ್‌ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌..!

cj roy company new Heir : ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ದುರಂತ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದ ನಂತರ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ಬಳಿಕ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಹೊರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಸಹೋದರ ಸಿ.ಜೆ. ಬಾಬು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಪುತ್ರ ರೋಹಿತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕೇರಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಜೊಸೆಫ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಸಿ.ಜೆ. ಬಾಬು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿ.ಜೆ. ಬಾಬು, “ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಮಾಡದೇ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಆತಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಹಿತ್ ರಾಯ್, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ” ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೇಚರ್ಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು, ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿತು.

CJ Roycj roy company new Heircj roy sonConfident GroupRohith Roy

Trending News