Cj roy: ಕಾನ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಅವರ  ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ 3.10 ರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:11 AM IST
Cj roy: ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್‌ ಅವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಐಟಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು.ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ವೇಳೆ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-3 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Cj Roy: ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಹನುಮಂತ ಕುರಿಗಾಯಿಗೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ?

ಇದಾದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧನ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು..ಆ ನಂತ್ರ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ರಾಯ್ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ರಾಯ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಗುಂಡೇಟಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಣಾವಲಿನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ರಾಯ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಕಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೀಫ್‌ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು."ರಾಯ್ ಇಂದು ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.ರಾಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೋರಮಂಗಲದ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಹಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ | ರಾಯ್ ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು..ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರೊಬ್ಬರು TOI ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-3.10 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲು ಹೊರತೆಗೆದು, ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.10ಕ್ಕೆ  ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಎಸ್‌ಆ‌ರ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

"ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆಯೇ"
ವೈಟ್‌ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಲೀಕ ರಾಯ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಿಜೆ ಬಾಬು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇರಳದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಧಿಕೃತ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ರಾಯ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬಳಸಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಐಟಿ ತಂಡವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

