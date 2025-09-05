English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್: ಸಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಸೇಫ್... ಲಾಕ್ ಆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!

CM Siddaramaiah: ಎನ್ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗ ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೋಷ ಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆಯೋಗವನ್ನ ನೇಮಿಸಿತ್ತು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 5, 2025, 09:21 PM IST
    • ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿ
    • ೬೦ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಿರ್ಧಾರ
    • ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಯೋಗ ನೇಮಕ

Teachers Day 2025 Speech: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ ಬೇಕೆ? ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon10
Teachers Day 2025 Speech
Teachers Day 2025 Speech: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ ಬೇಕೆ? ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಯೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ!
camera icon5
CHANDRA GRAHAN
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಯೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ!
ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಎಲ್‌ಐಸಿ...ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
bank vs post office vs LIC
ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಎಲ್‌ಐಸಿ...ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?
Teachers Day Gift: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್‌ ಟೀಚರ್‌ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? 100 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
Teachers Day Gift Ideas
Teachers Day Gift: ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್‌ ಟೀಚರ್‌ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? 100 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್: ಸಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಸೇಫ್... ಲಾಕ್ ಆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!
File Photo

CM Siddaramaiah: ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ೬೦ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪಿಎಂ ದೇಸಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಪುಟ ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ನೀಡಿದೆ.

ಎನ್ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗ ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು.

ಎನ್ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗ ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೋಷ ಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆಯೋಗವನ್ನ ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಸಿಎಂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅರೋಪ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಇದೀಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಿಎಂ ಕುಟಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ನೀಡಿದೆ ಈ ಸಮಿತಿ.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ದಿನ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವರದಿಯಂತೆ ಸಿಎಂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ನೀಡಿದೆ ಸಂಪುಟ. ನ್ಯಾ.ಪಿ.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ  ನೇತೃದ ಸಮಿತಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಹೀಗಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅರೋಪ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸಿಎಂ ಕುಟಂಬಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು‌ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು‌ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ‌ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಈ ಮೂಲಕ ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ದೇಸಾಯಿ ಆಯೋಗ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ದೇಸಾಯಿ ಆಯೋಗ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಲೆ ತಂಡ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್‌ ಆಗಿದೆ.

ವರದಿ: 
ರಾಚಪ್ಪ.ಸುತ್ತೂರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ
 ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

