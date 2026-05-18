ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೀಳೋ ಸಮಯ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ.ಇಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ..ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಖರ್ಗೆ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು,ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ತಲೆನೋವಿ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಈಗ ಪುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಂ ಪದಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವೆ ನಡೀತಿರೋ ಕುರ್ಚಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ,ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ,ಸಿಎಂ,ಡಿಸಿಎಂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನಂತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ,ಡಿಸಿಎಂ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮೂವರು ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ರು.ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.ಖರ್ಗೆ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಾಳೆಯ ತುಮಕೂರು ಸಮಾವೇಶ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ..!
ಇನ್ನು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೀವಿ.ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಇರಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ.ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಳ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ.ಅದು ಜನರ ಭಿಕ್ಷೆ.. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯವಾಗ ಬಹುದು.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಎಂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಲಿತ ನಾಯಕರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತಾ ರಾಜಣ್ಣನವ್ರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕುತೂಹಲ.