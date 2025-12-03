ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಾಚ್..! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಕದನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಗ್ಜುರಿ ವಾಚ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.ಈ ವಾಚ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಾರ್ಟಿಯರ್ (Cartier) ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊಂಬೆಯಾದ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್..!
ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾದರಿಯ ವಾಚ್ನ ಬೆಲೆ 33,900 US ಡಾಲರ್ ಇದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ) ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ (Hublot) ಬ್ರಾಂಡ್ನ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವಾಚ್ ಕೂಡ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ವಾಚ್ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರು
- ಈ ದುಬಾರಿ ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ?
- ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರಾ?
- ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?
- ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರಾಜಕೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾ? ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾ? ಉದ್ಯಮಿಗಳಾ?
- ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಗುತ್ತಿಗೆ? ಟೆಂಡರ್? ಅನುದಾನ?
- ಸಮಾಜವಾದಿ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾರಾ?
- ಹಿಂದೆ ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಿವಾದದಿಂದ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರಾ? ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಚಾರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. “ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು 30 ಲಕ್ಷದ ವಾಚ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರಾ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಡುಮಾಡುವೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.