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CM DK Shivakumar: ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌? ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Karnataka Farmers Loan: ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 08, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:52 PM IST
CM DK Shivakumar: ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌? ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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