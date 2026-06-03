ಬೆಂಗಳೂರು: ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ 'ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್' ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿಐ (FKCCI) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವರದಿ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕೊಡುಗೆ
ಬಿ ಟು ಎ ಖಾತಾ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಬಿ ಖಾತಾದಿಂದ ಎ ಖಾತಾ' ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್: ಮೇ 2026ರ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 30×40 ಅಡಿಯವರೆಗಿನ (2500 ಚದರ ಅಡಿ) ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಒಸಿ (OC) ಮತ್ತು ಸಿಸಿ (CC) ನೀಡಲು 'ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್' ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹2,000 ಕೋಟಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ, ಬಿಡಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವಕರ ಸಂಘ' : ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಒಟ್ಟು 10,000 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವಕರ ಸಂಘ'ಗಳನ್ನು (ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
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ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ನನ್ನದಲ್ಲ, ನಾಡಿನ ಜನತೆಯದ್ದು : ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಮಲಗಿದ್ದವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದೆ, ಆ ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ, ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅನುಭವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉಳಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, "ಇಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಡಿ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತಾ ತಿದ್ದಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ," ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯುವಜನತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು..