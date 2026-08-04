/ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇಮಕ: ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಈ ವಿಷಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಇದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ (ಆಗಸ್ಟ್ 3, ಸೋಮವಾರ) ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ತಾವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಮಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು, ಖುದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ. ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ!
|ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಸಚಿವರು
|ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ
|1
|ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ
|ತುಮಕೂರು
|2
|ರಘುಮೂರ್ತಿ
|ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
|3
|ಬಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ (ಭೈರತಿ)
|ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
|4
|ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ
|ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
|5
|ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ
|ಕೋಲಾರ
|6
|ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
|ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
|7
|ಬಿ.ಜೆಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್
|ವಿಜಯನಗರ
|8
|ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್
|ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
|9
|ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ
|ಹಾಸನ
|10
|ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
|ಶಿವಮೊಗ್ಗ
|11
|ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ
|ವಿಜಯಪುರ
|12
|ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ
|ಬಾಗಲಕೋಟೆ
|13
|ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ
|ಗದಗ
|14
|ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
|ದಾವಣಗೆರೆ
|15
|ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
|ಹಾವೇರಿ
|16
|ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
|ಬೆಳಗಾವಿ
|17
|ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್
|ಧಾರವಾಡ
|18
|ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ
|ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
|19
|ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
|ಕಲಬುರಗಿ
|20
|ಅಜಯ್ ಧರಂ ಸಿಂಗ್
|ರಾಯಚೂರು
|21
|ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ
|ಬೀದರ್
|22
|ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್
|ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ
|23
|ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ
|ಕೊಡಗು
|24
|ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
|ಮೈಸೂರು
|25
|ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
|ಮಂಡ್ಯ
|26
|ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ
|ಚಾಮರಾಜನಗರ
|27
|ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ
|ಬಳ್ಳಾರಿ
|28
|ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ
|ಯಾದಗಿರಿ
|29
|ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂಗಡಗಿ
|ಕೊಪ್ಪಳ
|30
|ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ
|ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬುಧವಾರದಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.