/ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಕೈ ಸೇರುತಿದ್ದಂತೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

CM dk shivakumar cabinet ministers list: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಶಾವಾದಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಎಐಸಿಸಿ) ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾ.ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ
2. ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ (Sivaraj Thangadagi)
3. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (Rudrappa Lamani)
4. ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ (K. S. Basavanthappa)
5. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ (B. Nagendra)
6. ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ (T. Raghumoorthy)
7. B. Z. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ (B. Z. Zameer Ahmed Khan)
8. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ (Rizwan Arshad)
9. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ (Santosh Lad)
10. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ (Madhu Bangarappa)
11. ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ (Puttarangashetty)
12. ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ (Mankala Vaidya)
13. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ (Ajay Singh)
14. ಎನ್.ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ (N. Chaluvaraya Swamy)
15. ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ (K. M. Shivalinge Gowda)
16. ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (H. C. Balakrishna)
17. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ (Gayathri Shanthegowda)
18. ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ (Basavaraj Rayareddi)
19. ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ (Vijayanand Kashappanavar)
20. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ (Laxman Savadi)
21. ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ (ಸ್ಪೀಕರ್) (G. S. Patil (Speaker))
22. ಎ. ಎಸ್. ಪೊನಣ್ಣ (ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್) (A. S. Ponanna (Deputy Speaker))
ಸದ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಯಚಂದ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸೇರಿ 13 ಮಂದಿ ಸಚಿವರ ಜತೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.