ತಮಿಳುನಾಡು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಖ್ಯಾತೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮೇಕೆದಾಟು ಕೇವಲ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೃದಯ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನೂ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸಾದ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೃದಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನೂ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ, ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ..!
ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೂಡಿದ್ದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಟಿಎಂಸಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡು ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಬದುಕಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡದೆ, ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಯಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮಿಳನಾಡು ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ.. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿವಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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