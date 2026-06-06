ಬೆಂಗಳೂರು : ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಿಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮುತ್ತುರಾಯಪ್ಪ ಅವರೇ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಮ ಅಭಿಮಾನಿ.
ಐದು ದಿನಗಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕನಕಪುರದ ಕೆಂಕೇರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಕನಕಪುರದ ಡಿಕೆಶಿ ನಿವಾಸದಿಂದ ಹೊರಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ರಾಮನಗರ ತಲುಪಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಮನಗರದ ಕನಕಪುರ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುತ್ತುರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ರಾಮನಗರ, ಬಿಡದಿ, ಕೆಂಗೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುತ್ತುರಾಯಪ್ಪ, "ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆ ದೇವತೆಯಾದ ಕೆಂಕೇರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಆಸೆಯಂತೆ ಇಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹರಕೆ ಈಡೇರಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನು ಮುತ್ತುರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 'ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ' ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿವರೆಗೆ ನಡೆದ 'ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ' ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿಯೇ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಮುತ್ತುರಾಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶುಭ ಕೋರಿದರು.