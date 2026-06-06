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ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌, ಮೈಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ವೇಷ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈತ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ಈಡೇರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ ನಿವಾಸದತ್ತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 06, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:16 PM IST
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌, ಮೈಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ವೇಷ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈತ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌, ಮೈಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ವೇಷ! ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈತ ಯಾರು?
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