ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿನ ಜೀವನಾಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾ ಗಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಕಗ್ಗಂಟುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯೋಜನೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಹಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವು ದಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 2023-24ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ 5,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ನಯಾಪೈಸೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 21,167 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಿಎಂ ಕೇಂದ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿರುವ ಮಹದಾಯಿ ಕಣಿವೆಯ ಕಳಸಾ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅನುಮತಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಳಂಬ ದಿಂದಾಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗು ತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಸೊಂತಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಗಳಿಗೆ AIBP ಮತ್ತು FMBAP ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳದ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ನೆರವು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಮತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾದ ಪಾಲು ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸಿಎಂ ಆದ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.