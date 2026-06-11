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  • /ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರುನಾಡಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್‌ ಭೇಟಿ! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಳಪತಿ ನಡೆ

ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರುನಾಡಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್‌ ಭೇಟಿ! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಳಪತಿ ನಡೆ

CM Vijay: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (Kollur Sri Mookambika Temple) ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್‌ ವಿಜತ್‌ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜೋಸೆಫ್‌ ವಿಜಯ್‌ (CM Joseph Vijay) ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 11, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:55 PM IST
ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರುನಾಡಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್‌ ಭೇಟಿ! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಳಪತಿ ನಡೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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