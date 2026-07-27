/STRR, ಉಪನಗರ ರೈಲು, AIIMS ಸೇರಿ 13 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಮನವಿ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 13 ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಗಳ ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಬೆಂಬಲದ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನ: 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ₹2,186.20 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನೆಗಳು: ₹9,613 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 288 ಕಿ.ಮೀ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (STRR) ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ, ₹23,343 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ 153 ಕೋಚ್ಗಳ ಖರೀದಿ, ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ಹೆಚ್ಎಎಲ್ (HAL) ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ₹16,561 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ‘ಸಾಗರಮಾಲಾ 2.0’ ಯೋಜನೆಯ 176 ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಲಾಯಿತು.
ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಒಂದಾಗೋಣ
ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು… pic.twitter.com/rfo2HGWWXi
— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) July 27, 2026
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ: ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಏಮ್ಸ್’ (AIIMS) ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ತೆಂಗು-ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ₹1,438.59 ಕೋಟಿ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು: ಕುದುರೆಮುಖದಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ₹300 ಕೋಟಿ CAMPA ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಧುನೀಕರಣ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ 4 ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಂಸದರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಈಡೇರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.