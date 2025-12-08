CM and ashok nati koli talk : ಯಾಕಯ್ಯಾ ಸಣ್ಣಗಾಗಿದ್ಯಾ ನಾಟಿಕೋಳಿ ತಿನ್ನಬೇಕಯ್ಯಾ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಆಶೋಕ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.. ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಇಬ್ಬರುಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ಗೆ ಹೆಗಲಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ "ಯಾಕಯ್ಯಾ ಸಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದೇಯಾ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆಗ "ಇಲ್ಲಾ ಸಾರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ನಾಟಿಕೋಳಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ" ನಾಟಿಕೋಳಿ ತಿನ್ನಬೇಕಯ್ಯಾ, ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಶೋಕ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸದ್ದು ಮಾಡೀತು. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಆರ್.ಆಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗಾಗಿ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಿ ಸಾರು ಕೋಳಿಯ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು..ಎಲ್ಲೆಡೆ ಡಿಕೆಶಿ ಮನೆಯ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಸದ್ದು ಮಾಡೀತು..
ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಉಪಹಾರ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಾಟಿಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಾಟಿಕೋಳಿ ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸವಿದಿದ್ದರು
ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು..ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಾರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು..ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಇಬ್ಬರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೊದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
