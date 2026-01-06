ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರಾ..? ಸ್ವತಃ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಟಗರು

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಜು ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದು.. ನಾಳೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಗಳೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗುಸುಗು ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯೂ ತಾವೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂದ್ರು.
ಇನ್ನು 2028 ರ ತನಕ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರೇ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಪತ್ರಬರೆದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ,ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಆಯಾಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿದ್ರು.ಇಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ರು
ಈ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.2028 ಕ್ಕೂ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡವೆಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ.ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು..
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನವ್ರೇ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಡಿ.ಕೆ ಆಪ್ತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.