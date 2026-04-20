ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಟೀಚರ್ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆದ ಸಿಎಂ..!

ಹಾವೇರಿ: ನಾಡದೊರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಕಾರಿದರು.
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯ *ರೋಬೋ ಟೀಚರ್' ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ರೋಬೋಟ್ನ ಮಾತು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಡು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಲಕಾಲ ನಿಬ್ಬೆರಗಾದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕರಿ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸಿ, ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.ಇದೆ ವೇಳೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ನನ್ನ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಏನೇ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಜನಶಕ್ತಿ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದೆ," ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.