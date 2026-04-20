ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಟೀಚರ್ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆದ ಸಿಎಂ..!

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 20, 2026, 12:58 AM IST
  • ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು
  • ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಎಂಸ ನಾಡದೊರೆ
  • ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗರಂ

Trending Photos

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
camera icon6
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಶಿವಂಗಿ ಚೀತಾಗಳು
camera icon5
Bannerughatta Zoo
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಶಿವಂಗಿ ಚೀತಾಗಳು
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್... ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಶುಭ ಯೋಗ!
camera icon7
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್... ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಶುಭ ಯೋಗ!
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಲಿಜ್‌ಲಾಜ್‌.. ನಾನು RCB ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದ ಜರ್ಮನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!
camera icon10
ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಲಿಜ್‌ಲಾಜ್‌.. ನಾನು RCB ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದ ಜರ್ಮನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!
ಹಾವೇರಿ: ನಾಡದೊರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಕಾರಿದರು.

ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯ *ರೋಬೋ ಟೀಚರ್' ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ರೋಬೋಟ್‌ನ ಮಾತು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಡು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಲಕಾಲ ನಿಬ್ಬೆರಗಾದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕರಿ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸಿ, ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ವಧು ಸಾ*ವು..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದು ಕೊ*ಲೆಯೋ.. ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯೋ..? 

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿಷನ್‌ IPL ಟ್ರೋಫಿ ಎಂದರೆ ಏನಿದು ಗೊತ್ತಾ.. 9 ಟೀಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.ಇದೆ ವೇಳೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ನನ್ನ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಏನೇ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಜನಶಕ್ತಿ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದೆ," ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

 

