ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬಾಕಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ, ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ, ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಈ ಮನವಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
1. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ:
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಿಎಂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಭೂಮಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ
ಸಕ್ಕರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಈಗಲೂ ₹31ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಥನಾಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥನಾಲ್ ಖರೀದಿ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
3. ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ₹2136 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 14.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ನಾಶ, 19 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮನೆ-ರಸ್ತೆ-ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯಡಿ ₹614.9 ಕೋಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ₹1,521.67 ಕೋಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹2,136 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು
- ಸಮತೋಲನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಬಾಕಿ ತೀರುವಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ
- ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ-2ರ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡಿಸಿ
- 2023-24 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತ ₹5,300 ಕೋಟಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
- ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ತೀರುವಳಿ ನೀಡಿ
5. ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ₹13,004 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ
2025-26ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು ₹13,004.63 ಕೋಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.2024-25ರಲ್ಲಿ ₹3,804 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ₹570 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಾನೇ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ₹7,045 ಕೋಟಿ + ₹1,500 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ₹1,700 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಬಾಕಿ, ₹2,600 ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಾಕಿಯಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಹಣ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಿಎಂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೈತ-ಜನತೆಯ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.