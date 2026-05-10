ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಚೇರಿಯ ಆಡಳಿತ ಭವನ ‘ಸಹಕಾರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೌಧ’ವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯಪಾನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕಕೊಳ್ಳುವ ಚಟವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು..
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಅವರು, ಒಮ್ಮೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.. ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಗರಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರಾಂಡಿಯಂತಹ ಮದ್ಯಗಳು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಅಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಬಹುತೇಕರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು.. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಎಲ್. ಜಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಕುಡಿಯದವರಿಗೆ "ನೀವು ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?" ಅಂತ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಕ್ಕರು.
ಸಹಕಾರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೌಧದ ವಿವರಗಳು : ಸುಮಾರು ರೂ. 19.43 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಭವನವು ನಾಲ್ಕು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈ ಭವನವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಶಿಸಿದರು.
ಕ್ಷೀರೋದ್ಯಮ: ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಯುವ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಯುವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಂತೆ," ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರ ವಲಯವು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು, ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಾಂತರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.