ಮನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ, ಅನುದಾನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ವಿರೋಧ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ..ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಕೂಡಲೇ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಮನರೇಗಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವಾಪಾಸು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು ಶೇ 90 % ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಶೇ 10% ಹಂಚಿಕೆ ಇತ್ತು.ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 40% ರಾಜ್ಯಗಳು ಭರಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ 258,250 ವಿಧಿಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.ಜೊತೆನೀತಿಯೂ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.ಹೀಗಾಗೀ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
I have written to Prime Minister Shri @narendramodi detailing serious constitutional, financial and governance concerns with the new VB-G RAM G law.
The repeal of MGNREGA weakens the right to work, centralises discretion, and shifts an unfair burden onto states.
I have urged… pic.twitter.com/VPtRmtxZqu
ನರೇಗಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯ.ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೈನಾಯಕರು ಹೋರಾಟ ವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು.ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಅಳಿಸುವ ಉನ್ನಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರೋಪಿಸ್ತಿದೆ.ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರೊ ಸಿಎಂ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸು ಪಡೆದು ಸಮೃದ್ದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನ್ರೇಗಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ.ಆದರೂ ಇವರ ಕೂಗು ಅರಣ್ಯ ರೋದನವಾಗಿದೆ