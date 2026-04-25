ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿ ಕದನ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲು ಸಿಎಂ ಆಗಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರವೇ..ಒಂದು ಕಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿ ಕದನವಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಮೇ 15 ರ ಒಳಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೊದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ದವಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ..
ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಹಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿ ಕದನದ ನಡುವೆಯೇ ಅಹಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ, ಸಾಧನೆ ಗೆ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಹಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2005 ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಹಿಂದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅಹಿಂದ ರೂಪು ರೇಶೆ ಶುರುಮಾಡಿ 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ 25 ಹೋರಾಟ, ಸಾಧನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ..
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ.ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೈಎ ನಾಯಕರು ಈಗಾಲಾದ್ರು ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಅಹಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್,ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕರ ತಲೆ ದಂಡದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ..